Alex de Minaur începe cu succes parcursul la ATP Beijing

Alex de Minaur a început cu o victorie parcursul la ATP 500 Beijing, competiție cu premii totale de 4.016.050 de dolari. Tenismenul australian l-a învins vineri pe chinezului Bu Yunchaokete, scor 6-4, 6-0, după o partidă care a durat 88 de minute.

Favorit numărul trei și ocupant al locului 8 ATP, De Minaur a servit 10 ași și a dominat fără emoții finalul confruntării.

În optimile de finală, sportivul de la Antipozi îl va întâlni pe francezul Arthur Rinderknech, învingător cu 6-4, 3-6, 6-4 în duelul cu belgianul David Goffin.