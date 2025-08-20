Alex Dobre a primit cea mai așteptată veste de când s-a transferat la Rapid. Ce se întâmplă în septembrie

Deși prestațiile nu sunt dintre cele mai convingătoare, Rapidul se află pe locul secund în clasamentul din SuperLiga. Unul dintre artizanii acestui parcurs este Alex Dobre, care acum a primit o veste mare.

Mai sunt puțin peste două săptămâni până la partida amicală cu Canada, iar selecționerul Mircea Lucescu își face calculele în privința jucătorilor pe care îi va convoca. Pe listă se va afla și Alex Dobre.

Extrema dreaptă a giuleștenilor a avut evoluții foarte bune în acest start de stagiune, a marcat 3 goluri în primele 6 etape ale SuperLigii și va fi chemat la lot pentru ”dubla” cu Canada și Cipru din luna septembrie.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani revine la echipa națională după o pauză de doi ani și jumătate. În primăvara anului 2023, el a fost convocat de Edi Iordănescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024, fiind introdus de fiecare dată în repriza secundă.

Atacantul nu va fi singurul jucător de la Rapid care va fi convocat pentru aceste jocuri ale echipei naționale. Fundașul stânga Andrei Borza va fi și el chemat de Lucescu.