Alex Dobre a vorbit despre conflictul cu Christensen: „Am băgat un pic de adrenalină, ne-am scurturat unul pe altul”

Derby-ul dintre Rapid București și CFR Cluj din Superliga, încheiat la egalitate, scor 1-1, a adus momente tensionate în tabăra giuleștenilor. Alex Dobre și Tobias Christensen au avut un schimb aprins de replici chiar în timpul partidei, după ce Dobre a ales să finalizeze singur o acțiune în loc să-i paseze colegului aflat într-o poziție avantajoasă. Incidentul a culminat cu o scurtă îmbrânceală, fiind necesară intervenția antrenorului Costel Gâlcă pentru calmarea spiritelor.

La finalul jocului, Alex Dobre a clarificat situația, spunând că astfel de episoade sunt firești într-o echipă aflată sub presiune.

„Am băgat un pic de adrenalină, ne-am scurturat unul pe altul. Am procedat corect. I-am spus la final că aşa trebuie să fim, să ne încurajăm. Nu ne-am certat, ne-am scuturat un pic. Mergem la Ciuc să luăm cele trei puncte, chiar dacă va fi un meci greu.

Mă bucur că am luat un punct, am făcut un joc bun şi le mulţumesc fanilor că ne-au susţinut şi au venit în număr mare. Am jucat bine, am avut ocazii, spaţii. S-a simţit o tenisiune că a fst primul meci acasă, dar la pauză ne-am revenit. Am fost mai decişi. Am vrut să fac tot ce depinde de mine să îmi aduc echipa în avantaj. Mă bucur că am luat un punct.”, a declarat Dobre.

Antrenorul Costel Gâlcă nu a dorit să amplifice momentul, lăsându-i pe cei doi jucători să își rezolve singuri conflictul. Atmosfera la Rapid rămâne una pozitivă, iar membrii echipei consideră că astfel de discuții pot ajuta la creșterea spiritului de competiție.