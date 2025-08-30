Alex Dobre jubilează după ce a marcat din nou pentru Rapid și a fost convocat la națională

Alex Dobre, jucătorul Rapidului, s-a declarat foarte mândru și entuziasmat după convocarea la echipa națională a României, subliniind importanța reprezentării țării și dorința de a ajuta echipa prin evoluțiile sale constant bune.

Alex Dobre a afirmat că convocarea reprezintă o apreciere a muncii sale și a precizat că se bucură foarte mult pentru șansa de a juca sub culorile naționalei. El spune că privește cu entuziasm către acțiunea echipei naționale și așteaptă cu nerăbdare să se alăture colegilor pentru a obține rezultate pozitive. După golul marcat pentru Rapid în victoria cu UTA (scor 2-0), Dobre s-a arătat dornic să ajute atât clubul, cât și naționala, considerând convocarea o „mândrie”.

„Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa, că am marcat și că am luat toate cele 3 puncte. Mă bucur că am încheiat cu o victorie înainte de pauza competițională.

Orice meci este greu. Câteodată ne iese, iar câteodată nu. Important este că am obținut victoria în această seară. Mă bucur din suflet. Sunt fericit și este o mândrie să joc pentru acest club.

Sunt niște circuite de pase pe care le lucrăm la antrenamente și care dau roade.

Mă bucur că suntem acolo sus și că avem constanță. Mă bucur că nu am pierdut până acum. Este important să ne menținem și să creștem de la joc la joc.

De la joc la joc sper să fie un progres și să fim acolo sus. Cu siguranță a fost un progres față de meciul cu Metaloglobus. A fost o îmbunătățire și mă bucur că am luat cele 3 puncte.

(n.r. Sunt emoții aparte când primești convocarea și știi că vei merge acolo?) Cu siguranță că da! Este o mândrie să îți reprezinți țara! Privesc cu entuziasm lucrul acesta și abia aștept să mă întâlnesc cu băieții, să lucrăm împreună și să câștigăm!

Mă bucur din suflet că prin evoluțiile pe care le-am avut la clubul meu a venit și convocarea la echipa națională.

Sper din suflet ca prin calitățile mele să îmi ajut colegii de acolo și să ne bucurăm împreună pentru niște rezultate pozitive!”, a declarat Alex Dobre, pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.