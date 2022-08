Alex Ioniță, un nou idol în Giulești!?: „Am venit pe iubire la Rapid!”-Ce a declarat extrema giuleștenilor!

Alex Ioniță a impresionat la Rapid din momentul în care a revenit în Giulești. Se pare că fotbalistul se gândește chiar la o revenire la echipa națională.

Recent, Ioniță a vorbit despre cariera sa. Acesta se bucură de forma bună pe care o traversează și a mărturisit cum a ajuns să joace din nou pentru Rapid.

„Am venit pe iubire la Rapid!”

„Am renunțat la foarte mulți bani să plec de la CFR, am venit pe iubire la Rapid. Sper că s-au unit astrele la mine și nu voi mai face greșeli.

Nu știu dacă am ce greșeli să mai fac, am făcut destule. Vreau să mă bucur doar de fotbal acum și să nu mai fiu dezamăgit când nu am reușite.

Dacă voi juca la fel cum am făcut-o în primele patru-cinci, etape, de ce nu (n.r. să revină la echipa națională)”, a declarat Alex Ioniță, pentru DigiSport.

Alex Ioniță a numit și cei mai duri fundași cu care s-a confruntat!

„Marcos Antonio, de la Rapid, Vinicius, de la CFR, Săpunaru, clar, și Camora”, a mai spus Ioniță, pentru sursa menționată.