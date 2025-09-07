Alex Marquez a pus capăt seriei de 15 victorii la rând în MotoGP ale fratelui lui, Marc

Sfârşit de serie pentru Marc Marquez! Pilotul Ducati, care avea 15 victorii consecutive, a încheiat această serie în Catalonia, unde fratele său Alex Marquez (Ducati-Gresini) s-a impus duminică în GP.

Pornit din pole position, Alex Marquez a dat dovadă de nervi de oţel şi a reuşit o cursă superbă, ţinând piept fratelui său mai mare şi împiedicându-l să aibă o primă „minge de meci” în weekendul următor, la GP-ul San Marino de la Misano.

Marc Marquez, care era foarte aproape de a câştiga al şaptelea titlu mondial, care i-ar fi permis să-l egaleze pe marele său rival italian Valentino Rossi, va trebui să aştepte cel puţin până la Japonia, la sfârşitul lunii, pentru a câştiga titlul, potrivit AFP.

Duminică, pe locul trei, după Alex şi Marc, s-a clasat italianul Enea Bastiannini, care a oferit un podium neaşteptat echipei KTM-Tech3.