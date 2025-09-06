Alex Marquez va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 06 septembrie 2025, ora 14:56,
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei la MotoGP de la Barcelona.
El l-a devansat pe Fabio Quartararo (Yamaha) şi pe fratele său Marc (Ducati).
Alex Marquez a reuşit al doilea pole-position al carierei, după cel de la Grand Prix-ul Argentinei, din 2023.
Marc Marquez, care conduce campionatul cu 175 de puncte avans faţă de fratele său mai mic, are 14 victorii consecutive în MotoGP, şapte în cursele sprint şi şapte în Marile Premii.