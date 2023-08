Alex Mățan, gol superb în SUA! “Nimeni nu putea opri racheta”

Alexandru Măţan (23 de ani) a înscris un gol remarcabil pentru Columbus Crew în Leagues Cup, competiţie care reuneşte cele mai bune echipe americane şi mexicane.

În minutul 51, Alex Mățan a prins o “ghiulea” de la marginea careului, iar mingea s-a dus în vinclul porții.

No one was stopping this Alexandru Matan hit. 🚀#Crew96 x #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/sPBWnv0Hy6

— Major League Soccer (@MLS) August 5, 2023