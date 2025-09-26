Alex Mitriţă a dat două pase de gol în Zhejiang – Rongcheng 3-3

Fotbalistul român Alexandru Mitriţă a oferit două pase de gol şi a participat la remontada prin care echipa sa, Zhejiang, a egalat la 3 în meciul cu formaţia Rongcheng, din etapa a 25-a a Chinese Super League.

Scorul final a fost 3-3

Rongchang a avut zece minute magice pe Huanglong Sports Center Stadium şi Romulo a făcut 2-0 în minutul 29 şi 37, iar Tim Chow a dus scorul la un incredibil 3-0 în minutul 39.

Gazdele, cu Alexandru Mitriţă titular, şi-au început cursa pentru egalare în minutul 45, când românul a pasat decisiv şi Owusu-Sekyere a redus din diferenţă.

După zece minute de prelungiri, Yago a marcat pentru gazde, şi la pauză a fost 3-2 pentru Rongchang.

Golul egalizator al echipei gazdă a fost marcat în minutul 90+10, de către Yago, din pasa lui Mitriţă şi Zhejiang – Rongcheng s-a terminat 3-3.

Alexandru Mitriţă a fost integralist la gazde şi a fost notat cu 8,7 de sofascore, aceeaşi notă pe care a primit-o Yago, declarat jucătorul meciului.

În clasament, Zhejiang e pe locul 7, cu 39 de puncte, iar Rongcheng e pe 2, cu 55 de puncte.