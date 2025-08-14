Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!”

Alex Mitriță îi face pe chinezi să nu regrete nici cel mai mic cent pe care l-au plătit pentru a-l aduce în campionatul lor. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a fost numit fotbalistul lunii iulie în China, iar presa locală este în extaz.

Alex Mitriță, fotbalistul lunii iulie în SuperLiga Chineză. Cum a reacționat presa asiatică

Alex Mitriță i-a încântat pe chinezi încă de la debut prin tehnica sa superioară SuperLigii din China. „Piticul” a rezolvat primul său meci de unul singur, înscriind de două ori și oferind un assist în partida câștigată de Zhejiang cu 3-0.

În luna iulie s-au disputat doar două etape, însă Mitriță a fost decisiv în fiecare dintre ele. Extrema stângă a înscris o „dublă” într-un meci câștigat de echipa sa cu 3-1 și a marcat un gol decisiv în minutul 90 +9, în victoria lui Zhejiang cu 3-2 în fața echipei lui Alexandru Tudorie.

În urma acestor performanțe, Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii, obținând 89 de puncte. El a dominat votul presei, care i-a oferit 63 de puncte: „Mitriță e incredibil! Tehnica lui este o bijuterie a SuperLigii Chineze”.

„Un fulger românesc! Viteză, fantezie și determinare — Mitriță este vedeta transferurilor din această vară!”, au fost două dintre reacțiile presei din China.