Alex Mitriță i-a dat o replică lui Mircea Lucescu după ce și-a anunțat retragerea de la națională

Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională, iar Mircea Lucescu i-a transmis că e posibilă să regrete această decizie.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. (…) A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel”, a transmis Lucescu, după decizia lui Mitriță.

După această declarație, Mitriță a revenit cu o postare pe contul său de Instagram în care spune, în limba engleză: „Fără regrete în viață, doar lecții învățate”