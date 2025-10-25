Alex Ovecikin a înscris al 899-lea său gol în NHL. Este la un singur gol distanță de un record fabulos

Alex Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals, a înscris al 899-lea gol din cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață (NHL), vineri seara, în cursul meciului câștigat în deplasare, cu scorul de 5-1, în fața formației Columbus Blue Jackets, conform Agepres.

Ovecikin (38 ani), care în sezonul trecut a doborât recordul legendarului Wayne Gretzky, autorul a 894 de goluri între 1979 și 1999, mai are nevoie de o singură reușită pentru a deveni primul hocheist din istoria NHL care atinge bariera de 900 de goluri.

Rusul va avea ocazia să realizeze această performanță sâmbătă seara, împotriva formației Ottawa Senators, când va disputa al 1.500-lea său meci în Liga profesionistă nord-americană.