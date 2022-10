Alex Pop, golgheterul lui Dinamo, a povestit cum a ajuns la club: „În secunda doi am spus „da”, n-am negociat nimic!”

Alex Pop, fotbalistul de 29 de ani al lui Dinamo, este cel mai bun marcator al echipei în acest sezon. Acesta a povestit recent cum a ajuns la clubul bucureștean.

Mai exact, Pop jucase în Liga 3 la Odorheiul Secuiesc, iar în vară a semnat cu Dinamo. Iată ce a povestit despre mutarea sa.

„Am fost golgeterul seriei. După ce s-a terminat, am primit un telefon de la Dinamo. În secunda doi am spus „da”, n-am negociat nimic.

Chiar dacă vedeam la știri ce probleme sunt la club, sincer, nu mă interesa deloc. Când am auzit că e vorba de Dinamo am zis că trebuie să profit de această ocazie. E unic în viață să joci pentru acest club. Între timp lucrurile s-au reglat și merg înspre bine. Avem cele mai bune condiții și progresăm în fiecare zi. Am început să ne cunoaștem între noi, să înțelegem ce ne cere Mister, să creăm o familie”, a declarat Alex Pop, pentru Playsport.

Alex Pop a bifat până acum la Dinamo 11 meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit un assist.