Alexa, declarații cu cărțile pe față despre ce se întâmplă la FC Botoșani. „V-am mai spus, e devreme, nu se pune așa problema!”

Dan Alexa a tras concluziile după începutul de mandat la formația lui Valeriu Iftime, care a anunțat joi, în exclusivitate pentru Sport.ro, că la echipă va sosi și coordonatorul de joc francez Hervin Ongenda.

„A fost un meci intens cu FC Hermannstadt, împotriva unei echipe care are ritm, care are viteză, foarte bine lucrată, echilibrată, cu multă calitate. Pe scurt, un adversar greu. Din păcate pentru noi, am avut situații de marca la 2-2, chiar în zece oameni, dar nu le-am fructificat. Cred că am fost o echipă pozitivă în multe momente, am avut atitudine și cred că am făcut un meci bun.

Din păcate, am pierdut doi jucători, unul suspendat după eliminare și altul accidentat, care a făcut ruptură musculară la începutul meciului. Dar nu disperăm, urmează două săptămâni până la următoarea partidă în SuperLigă și muncim să remediem cât mai multe dintre problemele cu care ne confruntăm în prezent”, a declarat Dan Alexa, într-un interviu pentru site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Sunt mulțumit de joc, de atitudine, de faptul că am arătat calitate și nu ne-am speriat. Sunt mulțumit că am revenit de la 1-2 pentru că, la pauză, nu a fost un moment ușor. Dar, una peste alta, îmi pare rău că am luat goluri pe niște greșeli, primul din ofsaid clar, am văzut reluarea și al doilea din niște greșeli personale, care nu ar trebui să se mai întâmple la acest nivel”, a continuat fostul mijlocaș pentru sursa mai sus menționată.

„Victoria! O victorie. Sigur, ăsta este un răspuns de suporter. Îi lipsește omogenitatea cu jucătorii care abia au venit, ritmul lor de joc. Apoi, jucătorii care anul trecut au fost importanți pare să-și fi pierdut puțin cadența, este un lucru real. Dar mi-a plăcut, repet, atitudinea lor și cred că avem un punct solid de plecare pentru a îndrepta lucrurile”, a mai punctat fostul antrenor de la FC Brașov, adus de Iftime la FC Botoșani pentru a-l înlocui pe Marius Croitoru.

„Deci nu va fi FC Botoșani prima victimă a acestei ediții?”, a mai fost întrebat Alexa. „V-am mai spus, e devreme, nu se pune așa problema. Sunt atât de multe puncte puse în joc, campionatul se joacă”, a încheiat antrenorul lui FC Botoșani.