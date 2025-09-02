Alexander Isak a dezvăluit de ce și-a dorit să vină la Liverpool: ”Asta este cea mai mare motivație a mea”

Liverpool l-a transferat pe Alexander Isak de la Newcastle în schimbul sumei de 150 de milioane de euro.

Isak a dezvăluit de ce și-a dorit din tot sufletul să ajungă la gruparea engleză și a precizat că îi oferă șansa să evolueze ca jucător și să cucerească trofee.

”(n.r. De ce a fost Liverpool clubul la care ai vrut să ajungi?) Cred că este un amestec între ceea ce construiește clubul acum și ceea ce construiește pe baza a ceea ce clubul deja este.

Istoria clubului. Faptul că eu primesc șansa de a face parte din asta, vreau să fac istorie. Vreau să câștig trofee.

Asta este, în cele din urmă, cea mai mare motivație pentru mine și simt că acesta este locul perfect pentru a crește și mai mult, pentru a-mi duce jocul la următorul nivel și pentru a ajuta și echipa”, a sugerat Alexander Isak.

Fotbalistul suedez este cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate.