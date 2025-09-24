Alexander Isak a marcat primul său gol pentru Liverpool, în Cupa Ligii engleze

Atacantul suedez Alexander Isak, cel mai scump jucător din istoria Premier League, a marcat marți primul său gol în tricoul echipei FC Liverpool, pe care a ajutat-o să se califice în optimile de finală ale Cupei Ligii engleze de fotbal.

Liverpool s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața formației de ligă secundă Southampton, într-o partidă din șaisprezecimile de finală ale competiției.

‘Comoranii’, care au evoluat cu numeroși jucători de rezervă în acest meci, au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 43, în urma unui assist al italianului Federico Chiesa, însă oaspeții au restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Shea Charles (76).

Liverpool a reușit să se impună printr-un gol marcat de atacantul francez Hugo Ekitike (85), după o fază la care Chiesa a oferit o nouă pasă decisivă. Ekitike, care l-a înlocuit pe Isak la pauză, și-a scos tricoul pentru a sărbători reușita sa și a primit al doilea cartonaș galben, lăsându-și echipa în inferioritate numerică în ultimele minute ale partidei.

Tot marți, Chelsea Londra s-a impus greu în deplasare, cu scorul de 2-1, în fața echipei de liga a treia Lincoln City, grație golurilor lui Tyrique George (48) și Facundo Buonanotte (50). Gazdele au condus cu 1-0 la pauză, prin golul lui prin Rob Steet (42), după ce au expediat mingea în bară, în debutul jocului.