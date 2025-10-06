Alexander Zverev a fost eliminat în turul 3 la Shanghai

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP), favorit nr. 3, a fost eliminat luni, în runda a treia a a turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, după ce a cedat surprinzător, în trei seturi, 6-4, 3-6, 2-6, în fața francezului Arthur Rinderknech (54 ATP).

Francezul îl va avea ca adversar pe cehul Jiri Lehecka

Rinderknech s-a impus la capătul unei partide de două ore și 15 minute, ambii jucători reușind câte 7 ași, francezul comițând o dublă greșeală, Zverev două.

Arthur Rinderknech bifează a doua victorie în tot atâtea partide cu Zverev, după ce îl eliminase pe acesta și la Wimbledon, în prima rundă a turneului de Mare Șlem, în urmă cu trei luni.

În optimi, francezul îl va avea ca adversar pe cehul Jiri Lehecka (19 ATP, favorit nr. 15).