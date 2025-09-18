Alexandra Anghel a ratat bronzul la 72 kg, la CM de la Zagreb
Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 18 septembrie 2025, ora 22:45,
Sportiva Alexandra Anghel (72 kg) a pierrdut, joi, finala mică pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb.
Ea a încheiat competiţia pe locul 5
Anghel a fost învinsă de chinezoaica Li Zelu, scor 7-4.
Sportiva noastră tricoloră încheie competiţia pe locul 5 mondial, performanţă care arată dorinţa, puterea de muncă şi continuitatea, notează FR Lupte pe Facebook.