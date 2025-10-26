Scrimerii români Alexandra Predescu și Adrian Dabija au câștigat Trofeul ”Alfredo Bachelli” la spadă, concurs desfășurat sâmbătă, la Craiova, repetând performanța de anul trecut.

La concurs au participat inclusiv sportivi din Bulgaria

Alexandra Predescu (CSA Steaua București) a învins-o în finală pe colega sa de club Natalia Constantin, cu 15-8. Podiumul a fost completat de Ariana Covaci (LPS Craiova), învinsă în semifinale de Predescu, cu 15-4, și de Theodora Ion (CSA Steaua), care a pierdut cu 12-15 semifinala cu Natalia Constantin.

La concurs au participat 38 de spadasine, între care și două din Bulgaria.

Adrian Dabija (CSM Olimpia Satu Mare) a trecut în finală de Horia Mladin (CSA Steaua), cu 15-4. Pe locul al treilea s-au clasat Ovidiu Enescu (CS Universitatea Craiova), învins în semifinale de Dabija cu 15-8, și bulgarul Radislav Stoicev (Cerno More Varna), învins în penultimul act de Mladin, cu 15-10.

La întreceri s-au aliniat 65 de spadasini, dintre care nouă din Bulgaria.

Trofeul ”Alfredo Bachelli” este o competiție dedicată italianului cu același nume, care e considerat întemeietorul școlii de scrimă din Bănie.