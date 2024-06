Alexandru Albu a dat cărțile pe față-Pe seama cui a pus plecarea sa de la Rapid: „Nu am primit nimic din partea lui!”

Alexandru Albu s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului. Mijlocașul central nu a mai fost dorit la echipă.

Recent, jucătorul de 30 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat atunci când a propus conducerii o prelungire de contract. Iată cine l-a dezamăgit.

„Nu am primit nimic din partea lui!”

„Îmi va fi dor de meciurile jucate pe Giulești cu acei suporteri minunați în spate. Dar asta este viața. În viață trebuie să te mai și desparți pentru a te duce pe alt drum.

Cred că orice jucător care se apucă de fotbal, o să-și dorească să joace pe Giulești pentru că atunci te simți fotbalist. Când vezi un stadion plin, un stadion care cântă din primul minut până la ultimul minut, te simți fotbalist și nu-ți mai dorești nimic decât să te bucuri de fotbal.

Noi am avut o discuție după meciul cu Oțelul, dar nu o discuție oficială. Am avut o conversație în vestiar cu domnul Victor Angelescu. Am vorbit cu dânsul și cred că vreo cinci minute a durat.

Eu le-am trimis propunerea mea și ceea ce îmi doresc: doi ani de contract plus unu, deci pe o perioadă foarte lungă. Angelescu a zis că ne vedem, că vorbim, nu am primit nimic din partea lui.

Așa a rămas. Dacă așa a vrut Angelescu, n-am nicio problemă”, a declarat Alexandru Albu, conform celor de la gsp.ro.