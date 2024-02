Alexandru Albu a reacționat: ”Nu am ieșit nicăieri! Multă lume vrea să ne facă rău”

Alexandru Albu (30 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători de la Rapid, a fost în centrul unui scandal uriaș după ultima partidă din campionat, pierdută cu 1-3 pe terenul lui Poli Iași.

„Acum am aterizat și am primit nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău”, a spus Albu, pentru iAMSport, printr-un mesaj pe WhatsApp.