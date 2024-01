Alexandru Băluță, după meciul cu Universitatea Craiova: Meci special, m-am întors acasă

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu 3-0. Alexandru Băluță a declarat că nu l-a deranjat faptul că a fost apostrofat tot meciul de fanii olteni.

„Un meci special, pentru că m-am întors acasă. Craiova e specială pentru mine, e orașul meu natal. Mă bucur din suflet că am făcut un meci foarte bun, am luat 3 puncte. Mergem învingători acasă, asta e tot ce contează.

Mă așteptam la o reacție negativă din partea lor. Nici nu mă interesează. Cred că le-am dat cel mai bun răspuns pe teren, asta mi-am pus în cap de la început, să nu aplec urechea la ceea ce se va striga împotriva mea. Îi respect în continuare și merg cu capul sus.

Am făcut un meci foarte bun, am fost eficienți. Am reușit să scriu o pagină de istorie aici și era normal să reacționeze așa, nici nu mai contează. Gândul meu e aici, la FCSB. Vreau să dau ce am mai bun, să ajut echipa. Asta mă caracterizează. Sunt un fotbalist ambițios, profesionist. Trebuie să o țin tot așa.

Mai sunt multe meciuri, o să se înjumătățească. În play-off se va da lupta finală. Nu am reușit cel mai bun meci, dar am fost eficienți, cât să luăm cele 3 puncte.

Ne așteaptă meciul cu Farul, sperăm să luăm cele 3 puncte. Prima repriză a fost echilibrată, a doua ne-a aparținut. Mai avem lucruri de pus la punct, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche că suntem pe primul loc”, a spus Alexandru Băluță, după meci.