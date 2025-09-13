Alexandru Băluță n-a mai plecat în SUA! Ce s-a întâmplat după transferul de la FCSB la Los Angeles FC

Alexandru Băluță (31 de ani) a fost transferat de Los Angeles FC din postura de jucător liber după despărțirea de FCSB. Mutarea a fost anunțată cu mai mult de două săptămâni, dar fotbalistul e în continuare în România.

Alexandru Băluță, în continuare în România după transferul la Los Angeles FC

Conform jurnalistului american , Alexandru Băluță nu a ajuns încă în Statele Unite ale Americii deoarece fostul jucător de la FCSB n-a primit încă viza de a zbura din România peste Ocean.

Alex Băluță a ratat până acum toate ședințele de pregătire cu Los Angeles FC, dar și meciul cu San Diego FC, pierdut, 1-2, de noua sa echipă.

Românul va rata sigur și meciul din acest weekend, de la San Jose, astfel că șansele să-i convingă pe americani că merită să rămână și pentru sezonul viitor se împuținează.

În acest moment, Los Angeles FC este pe locul 5 în Conferința de Vest, cu 41 de puncte, opt peste Houston Dynamo, ocupanta poziției a 10-a, prima care nu duce în play-off.