Alexandru Băluță știe unde trebuie mai multă atenție la FCSB: „Atunci suferim cel mai mult”

Finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali, a fost nemulțumit de cum a jucat echipa sa în meciul din Cupa României, cu Oțelul Galați și a decis la pauză patru schimbări. Cel care a dat singurul al FCSB-ului, Alex Băluță, a spus la finalul meciului ce ar trebui să facă colegii lui pentru ca echipa să câștige.

„Lor asta le place, să se bată pentru fiecare minge.

Se pare că am avut un meci greu, dar l-am avut din nou în mână. Din păcate n-am reușit și trebuie să mergem înainte să analizăm ce am făcut bine și ce am făcut rău. Nu e ușor, pentru că toate echipele se mobilizează împotriva noastră.

Trebuie să fim atenți la ceea ce avem de făcut înainte pentru că nu ne mai permitem să pierdem puncte, mă refer aici la următorul meci din campionat. Ne așteaptă un derby important, trebuie să fim uniți, mult mai concentrați, să înscriem mai mult.

Nu pot spune că lipsește ceva anume, trebuie să învățăm să gestionăm mai bine finalul, pentru că atunci suferim cel mai mult. Nu reușim să fim mai strânși când avem mingea, o pierdem cu ușurință și trebuie să învățăm din aceste lucruri. Atunci când avem ocazii să nu ne mai jucăm, pentru că este al treilea sau al patrulea meci când suntem egalați în minutul 90.

Cred că am și eu experiență, dar n-am vrut să fac acel fault, am fi plecat cu trei puncte în această seară. Îmi asum vina, asta trebuie să facă fiecare, eu sunt prea critic cu mine uneori”, a mai spus Alex Băluță.