Alexandru Bourceanu este gata să devină un antrenor de top: „Dacă nu reușesc, eu sunt problema!”-Unde studiază fostul mijlocaș român!

Alexandru Bourceanu, fostul mijlocaș român, se pregătește temeinic pentru a deveni antrenor de fotbal. Retras din activitate la finalul anului 2019, acesta nu vrea să stea departe de domeniul în care a activat și a cunoscut succesul.

În prezent, Bourceanu studiază la studiază la o academie specială în Olanda, unde trage din greu pentru a deveni tehnician.

„Probabil că voi antrena în curând!”

„E aceeași situație cu licențele. N-am nicio licență, nu pot merge la licența B. E o problemă la care se lucrează acum. Nu am carnet de antrenor. O să vedem, în perioada încercăm să vedem cum se pot rezolva lucrurile. Sunt mulți oameni în situația asta și trebuie să se rezolve. Am făcut o școală care e acreditată de Ministerul Educației.

După acele cursuri, ar fi trebuit să am carnet de antrenor, care să-mi permită să merg la licența B. Deși, conform normelor UEFA, nu mi-ar fi trebuit absolut niciun carnet pentru a merge la licența A și B cumulat, e un traseu special pentru cei care au minimum 7 sezoane în prima ligă a unei țări afiliate UEFA

Trebuie să iau licența. Probabil că voi antrena în curând. Nu știu exact ce înseamnă curând, că e jumate de an sau un an, dar deja trebuie să încep să antrenez, trebuie să învăț să aplic. Știu teorie, dar trebuie să învăț să aplic. Chiar dacă dau greș la prima echipă, nu o să spun că nu e bun cursul. N-am fost suficient eu de bun ca să aplic eu ce am învățat. Cursul sigur e bun! Dacă nu reușesc, eu sunt problema, modul în care aplic„, a declarat Alexandru Bourceanu, pentru Pro Arena.

Bourceanu a evoluat în carieră pentru echipe precum Oțelul Galați, Poli Timișoara, Dunărea Călărași, Trabzonspor și Arsenal Tula, însă succesul l-a cunoscut la FCSB.

Alături de „Roș-Albaștrii”, fostul mijlocaș a cucerit Liga 1 (2013, 2014, 2015), Cupa României (2015), Cupa Ligii (2015, 2016) și Supercupa României (2014).