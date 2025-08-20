Alexandru Cicâlcău a prefațat duelul Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir: ”Suntem foarte conștienți”

Universitatea Craiova dispută joi, în deplasare, de ka ora 20:45, meciul contra celor de la Istanbul Bașakșehir, în prima manșă din play-off-ul Conference League.

Mirel Rădoi și mijlocașul Alexandru Cicâldău au prefațat partida, iar jucătorul a declarat că își dorește să influențeze pozitiv rezultat meciului.

”(n.r. despre Bașakșehir) Ne va aștepta o partidă foarte importantă, cu un adversar cu o calitate foarte bună. În fiecare an se bat acolo sus în campionatul Turciei, dar intrăm pe teren și vom fi pregătiți să facem un rezultat bun.

Cu siguranță suntem foarte conștienți de meciul de mâine (n.r. joi, 21 august). Trecem printr-o perioadă foarte bună și vrem să continuăm.

Știm că nu ne va aștepta un meci ușor. Dacă vom avea un joc bun de echipă ne putem gândi la calificare. Mă gândesc doar la meciul de mâine și sper ca aportul meu să fie unul semnificativ. Trebuie să ne intereseze mai puțin atmosfera”, a spus și Cicâldău, la conferință.