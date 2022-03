Alexandru Cicâldău, dezvăluiri despre meciul cu Barcelona: ,,Înainte să intru, am avut emoții”

Alexandru Cicâldău a jucat împotriva Barcelonei în optimile Europa League. Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 79 și a contribuit la egalul obținut. Joi seara va avea loc returul dintre Galatasaray și Barcelona.

Cicâldău a fost emoționat înainte de intrarea pe Câmp Nou. A lăsat emoțiile și a încercat să facă un joc bun și să nu se gândească la adversarul de calibru pe care Galatasary l-a întâlnit.

,,Pentru mine a fost un pas înainte, îmi place viața de aici, tot ce se întâmplă în jurul echipei și îmi place și orașul. Nu pot să spun că-mi place ceva anume foarte mult, a fost o schimbare de mediu pentru mine.

Este, după părerea mea, cel mai înalt nivel. Se vede când joci împotriva unor echipe ca Barcelona, când ești în teren simți adevărata valoare a adversarilor.

Ar fi ceva de vis, cred, ținând cont că jucăm contra Barcelonei, mai ales că am făcut un rezultat bun în deplasare. Înainte să intru, am avut foarte puține emoții. Când am intrat, am lăsat totul și am încercat să mă concentrez la joc. Cu toată lumea mă înțeleg foarte bine, cu toți colegii”, a spus Alexandru Cicâldău, potrivit Pro X.