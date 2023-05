Alexandru Crețu, cu gândul la Conference League: „Poate ne ajută U Cluj şi să dăm baraj!”

CSU Craiova a învins Rapid în Giulești cu scorul de 3-2. Oltenii vor ataca locul 3 în ultima etapă, poziție ce duce în Conference League.

Totuși, ochii sunt ațintiți pe finala Cupei României. Asta a susținut Alexandru Crețu, mijlocașul oltenilor, după victoria cu Rapid. Iată ce a spus.

„Poate ne ajută U Cluj şi să dăm baraj!”

„A fost un meci spectaculos, un meci pe contre. Au marcat două goluri din două penalty-uri. Nu am avut ce să fac. Mă bucur că mi-am ajutat echipa să scoată un rezultat bun. Poate ne ajută U Cluj şi să dăm baraj. Păcat că stăm la mâna altora. E greu să desfaci o apărare care se apără. Au marcat, am reuşit şi noi şi am plecat cu 3 puncte. Felicitări echipei campioane, a meritat. Ei petrec acum. Eu nu cred în locul 3, să vedem ce se va întâmpla la U Cluj. Domnul Hagi merită toate felicitările noastre”, a spus Alexandru Creţu, pentru Digi Sport.