Alexandru Crețu, dezamăgit după eșecul cu Farul Constanța: „Nu arătăm bine! Îmi este greu să vorbesc!”

CSU Craiova a reluat campionatul acasă cu o înfrângere. Oltenii au cedat duminică seară în fața Farului Constanța (1-2).

Alexandru Crețu, marcator în partida de pe „Oblemenco”, a reacționat la finalul celor 90 de minute. Iată ce a mărturisit.

„Nu arătăm bine! Îmi este greu să vorbesc!”

„După cum ați văzut, a fost un meci foarte greu, o seară tristă pentru noi. Am pierdut acasă și nu am reușit să ne ridicăm la nivelul celor de la Farul. În a doua repriză am încercat să schimbăm fața jocului, dar în această seară nu a intrat mingea. Am avut câteva ocazii destul de clare, așa cum avut și ei, dar îmi este greu să vorbesc.

Nici nu știu ce să vă zic, ce să vă transmit. Nu arătăm bine. Nu știu cum facem, ce facem, dar bătaia la play-off e mare. Sunt lucruri care sunt în interiorul clubului, discutăm mâine și vom vedea cine e vinovatul.

Îmi este greu să vorbesc, este o seară tristă pentru noi. Nu am reușit în seara asta”, a spus Alexandru Crețu, după eșecul cu Farul Constanța.