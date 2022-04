Alexandru Crețu, omul meciului din Trivale: ,,Pot să zic că mi-am făcut un cadou în această seară de ziua mea”

Universitatea Craiova a surclasat-o pe FC Argeș, scor 4-0, în etapa a 6-a din play-offul Ligii 1. Oltenii s-au apropiat la un singur punct de FCSB, clasată pe locul secund.

Alexandru Crețu a fost desemnat omul meciului, a înscris două goluri superbe. Ieri, Alexandru Crețu și-a serbat ziua de naștere și a declarat că și-a făcut un cadou neașteptat prin golurile marcate.

„Pot să zic că mi-am făcut un cadou în această seară și dedic golurile familiei mele. Am pregătit un meci greu. N-a fost greu, dar nici ușor. Cei de la FC Argeș au demonstrat că merită să joace în play-off.

Nu m-am gândit la asta (n.r. – întrecerea în goluri cu Andrei Ivan). Golurile sunt un bonus pentru mine, mă bucur că am luat cele 3 puncte. Am muncit tot timpul, m-am regăsit, am avut nevoie de timp să mă acomodez. Mă bucur că oamenii de aici mi-au dat încredere.

Momentan nu ne gândim la titlu. Arătăm bine, într-adevăr, dar luăm meci cu meci. Vin meciuri grele, cu Voluntari, FCSB… avem și o semifinală de Cupă și trebuie să întoarcem rezultatul (n.r. – din tur, 1-2)”, a declarat Alexandru Crețu