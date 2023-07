Alexandru Dobre a semnat. Anunțul oficial al clubului

Alexandru Dobre, împrumutat de Dijon la Famalicao, echipă din prima ligă a Portugaliei, a semnat.

Astfel, jucătorul a fost transferat definitiv de clubul portughez, potrivit comunicatului oficial.

Dobre a semnat un contract valabil pe două sezoane, conform informațiilor oferite de Fmalicao.

”Sunt foarte fericit că pot continua la echipă. Am fost primit foarte bine și e o plăcere să lucrez în continuare cu cei de la echipă. Au fost șase luni incredibile atât individual cât și colectiv. Am ajuns în semifinelele Cupei Portugaliei și am fost aproape de locurile care ne duceau în competițiile europene. În acest sezon vrem să avem rezultate și mai bune și să ajut cu goluri și assist-uri pentru încă un sezon bun”, a declarat Alex Dobre.

În sezonul trecut, Dobre a evoluat în 27 de partide pentru echipele sale de club, pentru care a înscris trei goluri și a oferit patru pase decisive.