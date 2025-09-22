Alexandru Dobre, contre cu suporterii Rapidului: „Ori eşti suporter de rezultat, ori eşti alături de noi”

Alexandru Dobre, atacantul lateral al celor de la Rapid, a comentat meciul pierdut de echipa sa în faţa celor de la Hermannstadt, scor 1-2, în etapa cu numărul zece din SuperLigă.

”E dureros că am pierdut meciul pe final. În momentele acestea este important să fim uniţi şi să întoarcem totul în favoarea noastră. Nu am reuşit să găsim această balanţă, mai avem de lucru. Important este să se vadă un progres. O să o luăm de la capăt.

Trebuie să fim mai atenţi, să ne dorim mai mult şi probabil va veni un joc mai constant, mai bun. Trebuie să avem o identitate în joc. Suntem pregătiţi să-l ascultăm pe antrenor şi să punem totul la punct.

E o discuţie pe care am avut-o pentru că suporterii trebuie să fie alături de echipă. Nu se termină lumea aici, este o înfrângere. Fii alături de noi. Acum, ce facem, ne înjurăm? Ori eşti suporter de rezultat, ori eşti alături de noi. Mergem înainte.

Mergem acolo să câştigăm (n.r. la meciul cu Petrolul), dar vrem să avem un joc constant. În acest meci am avut ocazia să ne luăm revanşa după semifinala de Cupă pierdută sezonul trecut”, a declarat Alexandru Dobre, la Prima Sport.