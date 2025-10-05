Alexandru Maxim a marcat în victoria lui Gaziantep la Karagumruk, 2-0

Jucătorul român Alexandru Maxim a deschis scorul în victoria pe care echipa sa, Gaziantep a obţinut-o duminică, în deplasare, cu Karagumruk, scor 2-0.

Alexandru Maxim a fost căpitan şi titular la Gaziantep, primind un cartonaş galben în minutul 44. În repriza secundă, mijocaşul român a deschis scorul pentru oaspeţi, transformând un penalti, în minutul 55. Kozlowski a stabilit rezultatul final, în minutul 69, iar Gaziantep s-a impus cu 2-0, chiar dacă gazdele au avut un penalti, pe care Fofana l-a ratat.