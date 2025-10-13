Alexandru Mitriță a fost criticat din nou pe Mircea Lucescu

Selecționerul a avut un discurs dur la adresa lui Alexandru Mitriță, cel care s-a retras de la națională după ultima acțiune a României.

În conferința de presă de după meciul România – Austria (1-0), Mircea Lucescu i-a reproșat fotbalistului modul în care se antrena.

„Mitriță nu avea niciun drept să plece! Un meci joacă unul, un meci joacă altul. E un băiat senzațional, dar e mult prea emotiv pentru înalta performanță.

E un talent extraordinar. În rest, ce să mai zic? El alerga 4 kilometri la antrenamente, alții aveau 7. El voia fotbal doar cu minge, nu să alerge, să recupereze și să se bată.

Cu Austria, de exemplu, a fost o bătălie. Eu nu mă cert cu niciun jucător! Niciodată nu am făcut asta. Eu mereu am fost onest. Dacă cineva nu înțelege, nu e problema mea”, a spus Lucescu.