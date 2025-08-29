Alexandru Mitriță, în al nouălea cer după calificarea Universității Craiova în Conference League: „Am avut emoții mari, nu mai știam cine e lângă mine”

Universitatea Craiova s-a calificat după 34 de ani în cupele europene. Alexandru Mitriță a oferit primele reacții după triumful în fața lui Istanbul Bașakșehir din play-off-ul de calificare UEFA Conference League.

Alexandru Mitriță, în al nouălea cer după calificarea Universității Craiova în Conference League

La scurt timp după triumful în fața lui Istanbul Bașakșehir, Alexandru Mitriță s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că Universitatea Craiova a revenit într-o grupă principală din cupele europene. Fostul jucător al oltenilor a mărturisit că o duce foarte bine în China, asta în contextul în care a ieșit „Jucătorul Lunii Iulie”.

„Suntem fericiți cu toții, sunt fericit pentru Mister pentru ce a făcut cu această echipă, cum a organizat-o, mă bucur pentru nașul meu.

I-am felicitat, bucurie mare pentru că de mult timp echipa nu s-a mai calificat. Știu stilul lui de joc și aveam așteptări mari. Am avut emoții mari, nu mai știam cine era lângă mine.

Îmi merge foarte bine, m-am adaptat foarte bine, echipa m-a primit foarte bine și s-a văzut pe teren, că am rezultate. Da, cu siguranță, de ce nu? Îmi doresc să vin la echipa națională, o să vedem zilele viitoare”, a declarat Alexandru Mitriță.