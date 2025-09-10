Alexandru Mitriță, nemulțumit după remiza României cu Cipru: „Mereu sunt eu de vină. Îmi doresc să joc”

Naționala României a terminat la egalitate, 2-2, partida disputată marți seară în Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Tricolorii au condus cu 2-0, grație dublei semnate de Drăguș în minutele 2 și 18, însă gazdele au revenit și au egalat până la pauză.

După meci, Alexandru Mitriță și-a exprimat frustrarea legată de faptul că este adesea considerat responsabil pentru eventualele probleme din echipa națională, o percepție pe care o respinge cu fermitate.

„Ne doream victoria, aveam nevoie de această victorie, a fost un meci greu, trebuie să mergem cu capul înainte să ne gândim la următorul meci.

Mereu când se întâmplă ceva la echipa naţională, e Mitriţă mereu de vină, vă dau cuvântul meu, nu s-a întâmplat absolut nimic, am fost chiar foarte bine, mereu când se întâmplă ceva, Mitriţă este de vină. Îmi doresc să joc, dar acestea au fost deciziile domnului Lucescu şi le respect.

Avem două şanse, atât timp cât sunt şanse reale, trebuie să tragem de ele”, a spus Alex Mitriţă, la finalul partidei, conform primasport.ro.

România rămâne pe locul trei în grupa H, cu 7 puncte, după Bosnia și Austria, fiecare cu câte 12 puncte. Mitriță a declarat că echipa trebuie să meargă înainte și să profite de șansele rămase în lupta pentru calificare.