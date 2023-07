Alexandru Mitriță, sincer după victoria cu Dinamo: ”Au o echipă puternică, aţi văzut cum au jucat!”

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, în deplasare, formaţia Dinamo Bucureşti scor 2-0, în prima etapă a Superligii. Ahmed Bani a ratat un penalti pentru Dinamo în repriza secundă, la 0-1.

La finalul meciului, Alexandru Mitriță a oferit mai multe declarații.

”Am început puţin temători prima repriză, la pauză am avut o discuţie în vestiar şi asta s-a văzut în partea secundă. Suntem fericiţi că am câştigat. Dinamo are o echipă puternică, aţi văzut cum a jucat.

Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Despre campionat, ne dorim acest trofeu dar nu vrem să ne gândim acum, este departe, mai e foarte mult până atunci. O să luăm fiecare meci în parte. Cu siguranţă, cu toţii putem mai mult, avem timp să ne integrăm, să ne cunoaştem mai bine. Fotbalul este frumos atunci cand ai suporterii alaturi de tine, de aceea m-am şi întors în ţară”, a declarat Alexandru Mitriţă.