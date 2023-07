Alexandru Mitriță, speriat de meciul cu Dinamo: ”Nu mai este echipa de atunci!”

Universitatea Craiova va juca cu Dinamo în debutul campionatului.

Alexandru Mitriță a oferit mai multe declarații din cantonamentul din Bulgaria.

El tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu echipa nou promovată.

”N-a fost un cantonament uşor, dar tragem tare acum, ca să nu suferim apoi în campionat. Am trăit acest lucru pe pielea mea, fiindcă nu am făcut o pregătire bună în anii trecuţi şi am întâmpinat probleme.

Ţin minte ultimul meu meci cu Dinamo, victorie cu 3-0 pentru noi, dar trebuie să uităm acel meci, Dinamo nu mai este echipa de atunci, este o echipă diferită şi ne va fi foarte greu acum.

Este o mândrie pentru mine să fiu întâmpinat aşa cum s-a întâmplat în Piaţa Mihai Viteazul, nu credeam că poate să vină atâta lume pentru un jucător de fotbal la noi în ţară, dar mă bucur că s-a întâmplat acest lucru cu mine. Este o motivaţie în plus pentru mine, fiindcă se aşteaptă mult de la noi în acest an, ne dorim să dăm totul la fiecare meci şi la final să ne clasăm unde ne dorim.

Mie îmi place să visez şi cu cât visezi mai mult cu atât atragi aceste lucruri asupra ta. Mesajul «Distrează-te pe teren», pe care mi l-a transmis Ilie Balaci, a fost un mesaj special pentru mine, dar e mult spus că mă voi distra pe teren, trebuie să muncim, să avem rezultate şi după ce ies toate bune, trebuie să ne şi distrăm. Ştiu că fanii sunt alături de noi, că aşteaptă să înceapă campionatul, la fel ca noi”, a declarat Alexandru Mitriţă, cel care s-a accidentat în amicalul cu Ludogorets Razgrad, în stagiul din Bulgaria.