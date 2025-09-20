Alexandru Mitriță strălucește în China: gol de senzație și pasă decisivă pentru Zhejiang în ciuda inferiorității numerice

Alexandru Mitriţă a fost din nou eroul celor de la Zhejiang, reușind un gol de excepție și o pasă decisivă în partida din deplasare cu Changchun Yatai, etapa a 25-a a campionatului chinez, confirmând forma incredibilă pe care o traversează în China.

Internaționalul român a egalat scorul pentru Zhejiang în minutul 35, cu un șut direct în vinclu, preluând elegant din marginea terenului o pasă de la Li Tixiang, marcând în stilul legendarului Alessandro Del Piero. Deși echipa sa a rămas în inferioritate numerică din minutul 26, Mitriță s-a remarcat prin execuția sa magistrală.

Zhejiang a preluat conducerea în minutul 56 prin golul lui Possignolo, care a finalizat cu capul un corner executat perfect de Mitriță. Jucătorul cotat la 4 milioane de euro s-a impus imediat la noua sa echipă, după transferul din vara aceasta de la Universitatea Craiova.

În doar 11 meciuri la Zhejiang, Mitriță are deja 8 goluri și 5 pase decisive, confirmând statutul de om-cheie pentru formația chineză.