Alexandru Mitriță, surprins de campionatul Chinei: „Realitatea m-a contrazis”

Alexandru Mitriță, noua vedetă a SuperLigii chineze, a impresionat după transferul său realizat vara aceasta de la Universitatea Craiova la Zhejiang Professional, într-o afacere evaluată la două milioane de euro. În doar câteva luni, mijlocașul român a fost direct implicat în 11 goluri, marcând 7 și oferind 4 pase decisive, demonstrându-și rapid valoarea în campionat.

Mitriță a dezvăluit că la început avea impresia că nivelul fotbalului din China nu era foarte ridicat, dar realitatea l-a contrazis complet.

Fotbalistul se simte excelent mental și fizic în acest mediu și își exprimă dorința de a rămâne cât mai mult timp sub contract în China.

„Am început foarte bine. Sunt un tip care dacă nu e bine mental nu are rezultate. Am 7 goluri marcate, înseamnă că sunt foarte bine mental, că îmi place ce se întâmplă acolo. Sunt bucuros de cum am fost primit acolo. Sunt fericit.

E un nivel foarte ridicat, cu echipe puternice care joacă un fotbal ofensiv, sunt jucători de valoare. În gândul meu a fost când am ajuns acolo că nu e un campionat puternic. Din contră, este un campionat foarte puternic și chiar mă bucur că am ajuns acolo.

Am ajuns foarte repede, cu două zile înainte de meci. Am intrat în meci și am dat două goluri. Totul mi-a plăcut de la început. Vreau să joc cât mai mult în China, cât am contract. Dacă va veni o propunere de prelungire, cu siguranță voi accepta. Mă simt foarte bine acolo.”, a spus Alexandru Mitriță.