Alexandru Musi a ajuns la capătul răbdării: „E al treilea gol anulat sezonul ăsta pentru mine”

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

„Speram la un meci greu, dar nici chiar în halul ăsta”, a recunoscut fotbalistul

Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge.

Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90.

Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

„Un meci de vis! Mă bucur mult pentru Soro, pentru că știu cât de mult muncește la antrenamente și știu ce băiat este.

Chiar vorbeam cu el și îi spuneam că o să îi vină și lui rândul și șansa asta. Mă bucur foarte mult pentru el!

Speram la un meci greu, dar nici chiar în halul ăsta, să câștigăm în ultimul minut. E al treilea gol anulat sezonul ăsta pentru mine. Nu știu ce trebuie să mai fac. Cred că trebuie să mai merg pe la biserică!

Când am văzut că a marcat Soro, am alergat și nu mai simțeam nimic. Am alergat pur și simplu și eram fericit!”, a declarat Alex Musi.