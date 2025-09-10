Alexandru Musi a făcut dezvăluirea sezonului: ”M-au împins să semnez”

Alexandru Musi s-a despărțit de FCSB și a semnat cu Dinamo, iar Dennis Politic s-a alăturat campioanei României.

Acum, jucătorul susține că a fost o decizie bună și consideră că a fost benefică pentru viitorul lui în fotbal.

„Orice jucător, atunci când simte că trebuie să plece de undeva, eu am avut presimţirea asta, că trebuie să fac o schimbare în cariera mea. Eu zic că am făcut o alegere bună să merg la Dinamo, aici ştiu cum se lucrează şi chiar o să mă ajute pe viitor.

Am avut multe oferte, din ce am înţeles de la impresarul meu, asta mi s-a părut cea mai bună. Oamenii din staff m-au împins să semnez cu Dinamo.”, a declarat Alex Musi la Orange Sport.

Musi a înscris de două ori şi a oferit o pasă decisivă. Una dintre reuşite a venit chiar în derby-ul cu FCSB.