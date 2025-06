Alexandru Musi, dezvăluiri din culisele transferului la Dinamo

Alexandru Musi a fost protagonist în cel mai tare transfer al verii. Dinamo l-a luat pe mjlocaşul de bandă de la rivala FCSB într-o afacere extrem de importantă. 970.000 de euro plus Musi l-a costat pe Gigi Becali transferul lui Dennis Politic la echipa campioană.

Alexandru Musi nu consideră deloc un pas înapoi venirea la Dinamo. Are obiective importante la noua sa echipă. A dezvăluit şi ce i-au făcut noii colegi, la prima sa venire în vestiarul formaţiei lui Zeljko Kopic.

Alexandru Musi, dezvăluiri despre mutarea de la FCSB la Dinamo

Alexandru Musi recunoaşte. A fost tensionat înainte ca transferul să se oficializeze. Spune că s-a antrenat până în ultima clipă într-un mod profesionist până să se oficializeze mutarea care l-a adus la Dinamo. “Sunt fericit că am ajuns la echipa asta. Am fost puțin stresat, până s-a rezolvat. Am venit cu inima deschisă să fac treabă bună aici. A fost puțin tensionat. M-am dus la antrenamente, am încercat să fiu profesionist în continuare, să nu mă gândesc așa mult, dar știam că trebuie să se facă acest transfer și să ajung aici”, a spus Musi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Musi a dezvăluit discuţiile avute cu Cătălin Cîrjan înainte de a ajunge la Dinamo. “(n.r. Ce ți-au zis? Ți-au promis ceva și te-au convins?) Cu mister nu am vorbit nimic până în ziua reunirii. Cîrjan mai îmi spunea la U21 că este bine aici, să vin, că se joacă fotbal și că voi fi primit bine. Chiar asta s-a întâmplat și e foarte bine. Băieții m-au primit foarte bine. Sunt și antrenamente extraordinar de bune. Este ceea ce aveam nevoie. (n.r. Ți-ai primit și botezul?) Da, am cântat la masă. Romeo şi Julieta”, a mai spus Musi care este extrem de încântat că va fi antrenat de către croatul Zeljko Kopic.

“(n.r. Cum e să lucrezi cu Zeljko Kopic?) Cum să fie? Toată lumea îl cunoaște, a făcut o treabă bună sezonul trecut. Este un antrenor foarte bun, un antrenor care știe ce vrea de la noi și chiar ne învața fotbal. Am de învățat foarte multe de la el”, spune noul jucător al lui Dinamo.

Musi are un obiectiv uriaş la Dinamo. Speră ca echipa să iasă cât mai repede din insolvenţă pentru a se califica în cupele europene. Este foarte fericit şi de faptul că a fost foarte bine primit de suporterii lui Dinamo chiar dacă a venit de la marea rivală, FCSB. “(n.r. Reacția suporterilor te-a surprins? Te-au vrut aici) M-a surprins puțin, mai ales pentru că vin de la echipa rivală. E bine că m-au primit bine, îmi dau încredere.

(n.r. Ți-ai stabilit vreun obiectiv?) Obiectivul numărul 1 e să fiu sănătos. Mai apoi, vreau să îmi ajut echipa și să marchez cât mai multe goluri”, a încheiat Musi.