Alexandru Pașcanu nu se lasă afectat de critici înainte de derby-ul cu Dinamo

Alexandru Pașcanu, fundașul celor de la Rapid, a răspuns ferm criticilor care contestă jocul echipei sale înaintea derby-ului cu Dinamo, subliniind că rezultatele pe teren sunt singurul indicator relevant, având în vedere poziția secundă în clasamentul Superligii.

Pașcanu a afirmat că meciul cu Dinamo va fi dificil, datorită calității ambelor echipe, dar că derby-urile sunt meciuri aparte, care trebuie câștigate indiferent de context. El a insistat că echipa se concentrează pe performanța internă și nu pe opiniile externe, subliniind că, fiind pe locul doi la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, critica nu are temei.

„(n.r. despre derby) Va fi un meci greu cu siguranţă, pentru că de asta sunt acolo sus şi sunt la primele locuri, au jucători de calitate şi cu siguranţă o să fie un joc greu.

Cred că derby-urile sunt meciuri aparte cu o încârcătură altfel şi sunt meciuri mai diferite, dar sunt meciuri care trebuie câştigate şi cu gândul ăsta o să intrăm pe teren. Cred că ambele echipe o să intre aşa pe teren.

(n.r. jocul lor criticat) Nu ştiu asta cu critica, suntem pe locul 2 la egalitate de puncte cu primul loc, dacă eram pe 10 sau 11 eram criticaţi, dacă eram pe locul 1 detaşat poate eram criticaţi că nu ştiu de ce nu dăm 5-6 goluri, asta cu critica nu trebuie să o ascultăm din afară.

Contează ceea ce facem noi în viaţa de zi cu zi la antrenamente şi nu cred că neapărat trebuie să ascultăm părerile unora şi altora, tot ce contează e intern şi ce facem în ziua de zi cu zi”, a spus Alexandru Paşcanu.

După 12 etape, Rapid București ocupă locul secund în Superliga 2025-2026, cu 25 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, având un bilanț de 7 victorii, 4 egaluri și o singură înfrângere. Dinamo București este pe locul 4, cu 23 de puncte, urmând să întâlnească Rapidul pe Arena Națională, duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30.