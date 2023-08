Alexandru Pelici acuză! Ce a spus după FC Argeș-CS Mioveni 0-0: „Am avut penalty clar!”

FC Argeș și CS Mioveni au înregistrat luni o remiză albă (0-0). Alexandru Pelici, cel care i-a preluat pe piteșteni în această vară, a oferit o primă reacție după partida încheiată la egalitate.

Se pare că tehnicianul consideră că arbitrajul a fost deficitar, iar că trupa sa nu a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Iată ce a spus.

„Am avut penalty clar!”

„Din păcate nu am reușit să marcăm, dar am făcut un joc mult diferit față de cel din prima etapă. Ne-am dorit să câștigăm acest joc, știam că întâlnim o echipă bună, dar nu am reușit să înscriem la ocaziile pe care le-am avut.

Este un început de campionat greu, nu e exact ce am sperat, ne doream mai mult. Să sperăm că vom câștiga meciul viitor pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Am avut situații mari, am avut două bare.

Am avut penalty clar, dar nu mai contează, suferim și pierdem puncte. Mi-aș fi dorit să câștigăm din tot sufletul. Ne dorim să acumulăm puncte, dar nu doar din remize.

Suntem una dintre cele mai valoroase echipe, dar nu hârtia joacă. Din păcate, până acum doar atât am putut, dar mergem mai departe”, a declarat Alexandru Pelici, pentru Digi Sport.