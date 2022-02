Alexandru Pelici, cu gândul la partida contra FCSB-ului: ,,Ne aşteaptă meciuri grele”

Alexandru Pelici, antrenorul celor de la CS Mioveni, a reacţionat la finalul jocului cu FC Argeş, pierdut de elevii săi la limită, scor 0-1.

Acesta este de părere că echipa sa putea pleca cu un rezultat pozitiv din Trivale, dar acum se gândeşte deja la meciul cu FCSB, din etapa a 27-a a Ligii 1. Partida se va juca pe datat de 19 februarie, de la ora 19:55, pe terenul celor de la CS Mioveni.

,,Speram să nu pierdem, așa cum am spus și înaintea jocului. Din păcate am făcut două reprize diferite. O primă repriză slabă, cu multe greșeli personale. Acolo s-a făcut diferența. Totuși, în ciuda erorilor, am avut câteva situații bune de a reveni pe tabelă. Felicitări celor de la FC Argeș, mult succes în lupta pentru play-off.

Nouă nu ne rămâne decât să muncim în continuare și să sperăm să ne îndeplinim obiectivul, evitarea retrogradării. Ne așteaptă meciuri grele, cu adversari puternici. FCSB este o echipă foarte bună, cu jucători de valoare.

Și astăzi, diferența s-a făcut de multe ori în duelurile unu contra unu. Ne așteaptă un meci greu, o să avem și suspendanți, să vedem dacă există probleme medicale. Încercăm să luăm punct sau puncte”, a declarat Alexandru Pelici, la finalul jocului cu FC Argeş.

În urma acestui rezultat, FC Argeş a urcat pe locul 7 în Liga 1, unde a acumulat 38 de puncte în clasament, la unul în spatele Farului Constanţa. De cealaltă parte, CS Mioveni rămâne pe locul 12 în Liga 1, cu 27 de puncte adunate din 26 de jocuri disputate.