Nici la victorii nu e mulțumit Alexandru Pelici: „Nu am făcut ceea ce trebuia cu Dinamo. Să fim realişti”

Antrenorul echipei CS Mioveni, Alexandru Pelici, a declarat că jocul formației argeșene în partida cu Dinamo nu a fost foarte bun, deși nou-promovata i-a învins pe alb-roșii.

„Am fost speriaţi la început, singurul lucru pe care l-am făcut bine a fost că am închis bine spaţiile, faza defensivă, în schimb pe faza de atac nu am făcut ceea ce trebuia. Am avut şansă la acea ratare, probabil singura mare a lor, cea a lui Bani, din startul partidei. Imediat după pauză, lucrurile au stat altfel, am avut câteva situaţii mari de a marca, a venit şi golul şi încet, încet am controlat. Una peste alta, îmi felicit băieţii, am reuşit să câştigăm!

Nu sunt mulţumit de cum am arătat în prima repriză pe faza de atac, trebuie să fim realişti, trebuie să jucăm mai mult, să avem mai mult curaj pentru că am avut oportunităţi, am avut în stânga lor nişte situaţii foarte, foarte bune de a scoate mai mult, nu am reuşit, dar e bine când totul se termină cu bine. Am câşigat, am venit să luăm punct sau puncte şi de multe ori scopul scuză mijloacele.

Unul din principalele obiective a fost blocarea lui Sorescu, să-l anihilăm, să-l împiedicăm să plece în adâncime. Au fost câteva situaţii în care Şerbănică a fost depăşit pe final şi acesta a fost motivul pentru care a intrat Burnea, care a fost mai proaspăt şi a reuşit să-i ţină piept.

Obiectivul nostru este să nu fim pe locurile care duc în Liga a II-a şi în momentul ăsta putem să respirăm uşuraţi, înaintea jocului eram pe loc direct retrrogradabil, acum am urcat câteva locuri. Luăm fiecare meci şi încercăm să scotem maximum„, a declarat Pelici.

Dinamo a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 0-1, de nou-promovata CS Mioveni, în ultimul meci al etapei a V-a Ligii I. În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 8, cu şase puncte, iar CS Mioveni urcă pe locul 10, tot cu 6 puncte.