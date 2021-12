Alexandru Pelici, resemnat după eşecul cu CFR: ,,Din păcate, e aceeaşi poveste”

Alexandru Pelici, antrenorul celor de la CS Mioveni, a reacţionat la finalul jocului cu CFR Cluj, terminat cu o înfrângere, scor 0-1.

Unicul gol al întâlnirii din Ardeal a fost reuşit de către Valentin Costache. Acesta a punctat pentru gazde în minutul 36 al meciului.

După un meci pierdut la limită cu CFR Cluj, antrenorul Alexandru Pelici s-a resemnat la finalul jocului din Gruia. Acesta spune că problema echipei sale este aceea că nu găseşte spaţiul porţii.

,,Un meci disputat, bun, în anumite momente, din partea noastră. Păcat că nu am reușit să înscriem. E aceeași poveste, situații am avut și ei au avut situații similare, din care au înscris.

Noi cred că am avut vreo 4 ocazii de a marca. Ne rămâne satisfacția jocului în anumite momente. Totuși, am jucat cu campioana, îi doresc mult succes. Pentru noi urmează două lupte foarte importante dintr-un război mai lung, cel cu Dinamo și cel cu FC U Craiova.

Din păcate, e aceeași poveste, nu reușim să găsim spațiul porții. Păcat, pentru că am muncit mult, am alergat, am reușit să ducem mingea acolo, dar n-a fost să fie azi. Ne dorim cât mai multe puncte cu cele două echipe, ca să avem o iarnă și niște sărbători liniștite.

Cine vrea să critice, critică și după 10 minute, dacă vrea. Depinde care e obiectuvul sau interesul Noi am avut o înțelegere cu cei din conducere, să ne lase până la iarnă, am girat cu asta.

La iarnă se trage linie și vedem ce am făcut și unde suntem. Eu azi îmi felicit băieții, pentru că au luptat, dar nu am înscris din păcate. Nu suntem singurii. Dar asta înseamnă că noi ne avem șanse să ne salvăm chiar cu echipa asta.

Dacă mai aducem doi-trei jucători cu calitate, să ne ajute pentru situațiile astea din ultima treime, cred că suntem în regulă în rest.”, a declarat Alexandru Pelici, la finalul jocului cu CFR Cluj.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas pe locul întâi în Liga 1, unde a acumulat 51 de puncte, după 19 jocuri disputate. De partea cealaltă, CS Mioveni a rămas pe locul 13 în campionat, unde a acumulat 17 puncte din 19 meciuri jucate.