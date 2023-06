Alexandru Răuţă ar dori să revină la Dinamo: ”A fost şi va rămâne echipa mea de suflet!”

Alexandru Răuță și-a încheiat contractul cu echipa unde a evoluat în sezonul trecut.

El așteaptă să vadă ce propuneri mai are, înainte de a lua o decizie.

Fotbalistul a recunoscut că nu exclude o potențială revenire la Dinamo.

”Doar ce am terminat contractul la Medina, pe 24 iunie, am deja două-trei discuţii din campionatul lor şi vreau să aleg ce e mai bine. Evident că mă gândesc şi la situaţia financiară, dar şi la ce condiţii au.

Dacă nu se va rezolva nimic acolo, mai exact în săptămâna următoare, iau în calcul o revenire în ţară. Dinamo a fost şi va rămâne echipa mea de suflet. Au fost momente grele, eu am dat tot ce am putut pe teren şi am plecat împăcat cu mine.

Chiar am făcut tot ce puteam pentru Diamo. M-am bucurat că am promovat, am urmărit meciurile cât am putut de mult. Am prieteni acolo, care mi-au fost şi colegi. Am fost cu sufletul lângă ei, le-am ţinut pumnii să promoveze”, a spus Alexandru Răuţă, într-un interviu acordat pentru GSP.