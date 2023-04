Alexandru Stan nu are amintiri plăcute la FCSB: „M-au băgat în șomaj tehnic! M-au trimis la echipa a doua!”

Alexandru Stan a fost legitimat la FCSB în perioada 2018-2021. Jucătorul a vorbit recent despre perioada petrecută la echipa bucureșteană.

Mai exact, Stan nu a rămas cu amintiri tocmai plăcute. Iată ce a dezvăluit.

„M-au băgat în șomaj tehnic! M-au trimis la echipa a doua!”

„Sunt foarte bine, am fost puțin demoralizat și dezamăgit, în ceea ce privește perioada mea la FCSB, dar, asta este viața. M-am accidentat la antrenament, m-am operat, m-au forțat să joc. La pauza meciului din Europa, nu mai știu cu cine era, am ieșit pentru că mă durea piciorul. Au vrut să mă dea afară, m-am operat din nou. Asta e, un an jumate cât am stat acolo m-am antrenat singur până m-au primit la echipa a doua.

(n.r. – Nu îți dădeau nici antrenor?) Nu, pentru că eram după operație, să încep recuperarea. M-au băgat în șomaj tehnic, când a început pandemia, nu aveam unde să merg să fac recuperarea. Puteam să merg la stadion, dar nu m-au primit. După m-au trimis la echipa a doua să fac recuperarea, asta este viața, nu mai contează.

Nu este normal, dar nu mai contează acum, nu vreau să dezgrop morții, asta este viața. Puteam să joc la un alt nivel dacă nu mă accidentam, sau dacă aveau puțină răbdare cu mine, dar, asta este viața”, a spus Alexandru Stan, pentru AntenaSport.